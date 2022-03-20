"Мы всех *башим подряд": оккупант рассказал, как армия Путина убивает мирных жителей в Украине

Один из российских оккупантов в телефонном разговоре рассказал, как они убивают мирных жителей в Украине, в том числе и детей. Он отметил, что захватчикам все равно, кого расстреливать.

Об этом говорится в очередном перехвате разговора, опубликованном в Youtube советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Оккупант также пожаловался, что сам чуть не погиб, а их разведка плохо работает (чтобы послушать запись, доскролльте новость до конца).

"Мы всех е**шим подряд! В деревню заезжаешь, гражданский вышел – "саллям алейкум" и в "расход" его! В колонне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и мужчина за ней. Пацан из колонны выскочил и их троих уложил", – говорил рашист.

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Напомним: российские оккупанты в разговорах с близкими жалуются, что хотят домой, а армия РФ терпит на войне в Украине огромные потери. Один из солдат сказал, что у него "целая рота отказников" – армейцев, больше не желающих участвовать в "спецоперации".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины, не ожидали столь мощного отпора наших Вооруженных сил. Агрессор терпит большие потери, у них много как погибших, так и раненых солдат.

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