Мы восстановим страну и вернемся к соревнованиям, но сейчас главное победить в войне Россию – гендиректор ФК Шахтер

Генеральный директор футбольного клуба Шахтер Донецк в ходе телемарафона FREEDOM заявил, что клуб будет принимать активное участие в восстановление страны, после победы в войне.

"Наш президент Ринат Ахметов заявлял, что готов вложить все силы и средства в восстановление Украины. Футбольный клуб также станет частью этого процесса, и я уверен, что мы сможем достаточно быстро все восстановить", — отметил Палкин.

Комментируя текущую деятельность клуба, он отметил, что основные усилия сосредоточены на помощи украинской армии и украинцам пострадавшим от войны.

"Мы начинаем проводить благотворительные матчи. Все средства будем направлять армии и украинцам. Говорить, о каких-то соревнованиях нет смысла. Сейчас главная задача победить россию в войне", — резюмировал Палкин.