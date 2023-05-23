Мы восстановим Мариуполь и обеспечим людей рабочими местами, – Мироненко

По возвращении Мариуполь будет отстроен и будут созданы новые рабочие места – чтобы люди могли вернуться в родной город. Также будут построены легендарные заводы Азовсталь и ММК им. Ильича – но уже по новым, экологическим стандартам. Об этом рассказал операционный директор компании Метинвест, которой принадлежат заводы, Александр Мироненко в эфире "Прямого".

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"Сейчас мы ждем, чтобы можно было определиться, как отстраивать те наши предприятия, которые остались в Мариуполе. Конечно, есть позиция нашего акционера Рината Ахметова, который заявлял: мы будем восстанавливать и восстанавливать производственные мощности, но с акцентом на экологическую зеленую металлургию. Для того чтобы отстроенный современный город Мариуполь имел современные производственные площадки. Чтобы были рабочие места, и можно было возвращать людей в родной город и обеспечивать их всем необходимым", - отметил он.

Он напомнил, что для восстановления города был создан проект "Мариуполь Реборн", в рамках которого будет создана концепция восстановления.

"Совместно с государственной властью мы планируем, какой будет экономическая модель этого города, как этот город будет в дальнейшем восстанавливаться и развиваться. Это видение сейчас формируется", - отметил Мироненко.

Как известно, Ринат Ахметов выделил 60 миллионов гривен на проект по возрождению Мариуполя – Mariupol.Reborn. Это самый масштабный в Европе проект по возрождению города со Второй Мировой войны. Его разработали местные власти в партнерстве с инвестиционной компанией Ахметова SCM, а также к его реализации присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР) и представители крупного бизнеса. Интерес также подтвердили мэры ряда европейских городов.

Также Ахметов неоднократно заявлял, что считает Мариуполь украинским городом, который обязательно будет освобожден от российской оккупации. Он подчеркивал, что город будет возрожден, и что лично он не пожалеет ни сил, ни денег.