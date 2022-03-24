Мы уже выдержали в 6 раз больше, чем планировал враг: Зеленский обратился к украинцам со словами поддержки

Несокрушимые и мужественные украинцы сопротивляются российскому вторжению уже в 6 раз дольше, чем рассчитывали в Кремле. Решив начать войну в Украине, российские оккупанты подписали себе и своему государству смертный приговор.

И украинцы в своей войне за независимость обязательно победят. В этом заверил соотечественников президент Украины Владимир Зеленский в уже ставшем традиционным обращении к нации.

Он отметил, что героическая борьба украинцев за свою землю и за свободу длится уже месяц. Это в 6 раз дольше сроков, которые отводили своей армии для оккупации нашего государства в Кремле.

"Они были уверены, что Украина – это не государство. Они были уверены, что мы – это не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их государственное самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь. Свою свободу. Наше собственное государство. Наших детей. А значит, – наше будущее", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

Он отметил, что сейчас Украина проходит свою войну за независимость – и обязана одержать в этой войне полную и безоговорочную победу.

"Каждый город, который героически сопротивляется, мы отстроим. За каждое преступление мы привлечем оккупантов к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине. После нашей победы. Которая наступит тем быстрее, чем больше мы будем все едины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что приближение будущей победы должен и может приближать каждый гражданин нашего государства.

"Мы все – украинцы. Мы все – европейцы. Мы все – свободные люди свободного мира. В единстве! На поле боя и на политических должностях, на митингах и на саммитах, в работе и в общении с людьми. Всеми своими действиями мы должны побуждать Россию искать мира. Всеми своими действиями мы должны приближать победу свободы. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине!", - подчеркнул президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский выступил перед парламентом Франции и призвал Запад дать Украине больше оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!