'Мы пришли сюда как захватчики': пленные российские оккупанты рассказали, как попали в Украину. Видео

Задержанные российские оккупанты рассказали, что командование якобы обманом направило их в Украину, а затем приказало уничтожать любое сопротивление, в том числе и мирное население. Также после попадания в плен трое оккупантов заявили, что "осуждают" действия российской армии в Украине.

По словам оккупантов, когда они дошли из Крыма до Новой Каховки, приказы неожиданно поменялись и они по сути стали захватчиками. Видео с допросом пленных в управлении СБУ Одесской области опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из оккупантов рассказал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму им говорили, что они мирные захватчики, а потом в Херсонской области приказ поменялся и велели гасить любое сопротивление.

Видео дня

"Мы тут просто как захватчики, мы тут враги, мы пришли на чужую землю, где все хорошо, где в наших действиях тут никто не нуждался", – рассказал задержанный оккупант.

Другой захватчик рассказа, что не поддерживает действия Путина и осуждает развязанную Россией войну против Украины.

"Я полностью осуждаю военные действия России. Мне в корне не нравится то, что русские войска делают на территории Украины. Я надеюсь, что эта война скоро кончится, что российские войска сложат оружие и уйдут с украинской земли. Я не поддерживаю нашего президента. То, что он совершил, что он приказал сделать российской армии – это ужасно и страшно", – говорит пленный.

Напомним, российские оккупанты, которых взяли в плен в Николаевской области, утверждают, что в Украину их загнали под дулом автоматов. По их словам, солдатам грозили расстрелом в случае отступления.

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