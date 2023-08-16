'Мы первые поедем отстраивать город': многодетная семья из Мариуполя поделилась своей историей с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Юлия Алаева с мужем и тремя детьми встретила полномасштабную войну в Мариуполе. Дочери Алисе – 4 года, она обожает красивые платья. 8-летний сын Родион мечтает стать футболистом. Старшему сыну – 18. Жизнь семьи была яркой и счастливой, пока не пришел "русский мир". История семьи войдет в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – Юлия доверила ее Алексею Суханову, послу Музея, известному ведущему и актеру.

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В подвале семья провела три недели. Мужчина вспоминает: считая дни, рисовали черточки. Одну, две... Тогда казалось, что ужас будет длиться максимум пять дней. Но черточек стало десять. А потом двадцать... Сидели без света, воды, связи. Кончалась еда. Младшие дети мечтали просто увидеть солнце, подышать воздухом – и мама позволила, хотя до сих пор об этом жалеет.

"Начался обстрел. Я кричала, искала их. Все вокруг пылает, а моих детей нет... То место, где они были, обстреляли: там не осталось бы ничего живого. Оказалось, что люди увидели их, схватили за капюшоны и буквально бросили". в подвал. Это был самый страшный момент в моей жизни", - делится Юлия.

Родители решили вывозить детей из Мариуполя. После долгой дороги, которая фактически проходила под прицелами, россияне чуть не заключили в тюрьму старшего сына Юлии: "Он едет воевать, поэтому мы его забираем". На мать они направили дуло автомата. Спасла маленькая Алиса – девочка начала сильно кричать и умолять отпустить брата. В это время начались очередные обстрелы и их бросили на месте. Семья быстрее двинулась дальше.

"Ехали, молились. Когда наконец-то увидели флаг Украины, я плакала", – вспоминает Юлия, едва сдерживая слезы.

Мама с тремя детьми и мужчиной могли уехать в любую страну. Однако остались в Украине и теперь начинают жизнь с нуля в Киеве. А мечтает семья о том, о чем все мариупольцы.

"Как только Мариуполь снова станет украинским, мы обязательно вернемся. Мы первые поедем отстраивать! И нас таких много", – говорят Юлия и ее муж.

Смотрите их историю по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Rj2WzfB1NKA

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