'Мы очень ждали реабилитации': раненая жительница Краматорска прошла курс восстановления от Фонда Рината Ахметова

46-летняя Светлана и ее муж Роман - из Краматорска. 2023 год стал для них годом тяжелых испытаний: 2 февраля супруги попали под очередные российские обстрелы родного города. Они просто шли по улице, и вдруг все вокруг начало взрываться и гореть... Оба получили тяжелые ранения, особенно сильно пострадали ноги. После многомесячного лечения Светлана и Роман прошли курс реабилитации в санатории в Закарпатье, организованный Фондом Рината Ахметова.

Когда мы попали под обстрел, то во всех каналах было написано, что Фонд помогает пострадавшим из Краматорска. Мы позвонили и нам рассказали, какую помощь могут оказать: медикаменты, лечение и потом реабилитация. Но больница поставила мне штифт бесплатно, а Роману ничего такого не было нужно. Мы очень ждали реабилитации после всех больниц, потому что надо было ходить нормально. ", - делится Светлана.

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Больше всего ей нравятся бассейны – как обычный, так и термальный. Именно в воде женщина забывает о своих ранениях и травмах. Также семье нравится массажи, ванны и магнитотерапия. Светлана рассказывает, что у нее и мужа нормализовались сон и психоэмоциональное состояние, благодаря спокойной атмосфере, природе и свежему воздуху. Она уверена – все это пойдет на пользу.

На вопрос о мечтах и планах после Победы Украины Светлана отвечает так:

"Я очень хочу, чтобы в мой родной город вернулись уехавшие люди. И дочь моя, и вся мои родные, все мои друзья снова вернулись домой. Просто хочется проснуться утром и услышать, что война закончилась".

Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых районов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь. Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - его архив уже насчитывает более 85 000 историй жителей Украины, пострадавших от войны. Смотрите и слушайте по ссылке.