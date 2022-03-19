'Мы напали, как фашисты': предатель Украины из Крыма со слезами рассказал, как были нанесены первые удары 24 февраля

Пленный российский оккупант Игорь Руденко рассказал, что ВС РФ активно начали готовиться к вторжению в Украину с территории временно оккупированного Крыма с января 2022 года. Он отметил, что российские войска якобы действовали под видом миротворцев, но в итоге он увидел, как бомбят мирное население и города Украины.

По словам Руденко, то, что это будут не учения, а вторжение в Украину он окончательно понял 20 февраля, когда пришел приказ выдвигаться в направлении материковой Украины. Об этом он рассказал во время пресс-конференции на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант рассказал, что с января его воинскую часть начали готовить к ведению войны и ведению боевых действий против Украины. Он отметил, что с начала года в воинскую часть приезжала комиссия и проверяли технику, проводили марши и комплектовали личный состав оружием.

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"Готовили технику серьезно: БТР, танки, заправляли полностью боеприпасами, проводили учения, тренировали личный состав. Начиная с января говорили личному составу, пропаганду проводили, что это учения, чтобы личный состав ничего не знал и не подозревал. Но мы как офицеры понимали, что это не просто так и знали, что готовится удар по Украине", – говорит Руденко.

Также он рассказал, что солдаты срочной службы также принимали участие во вторжении в Украину. При этом, по словам Руденко, их маскировали под контрактников.

"20 февраля с мыса Опук мы получили приказ командира бригады совершить марш в район села Славное, где произошло что-то немыслимое. В Славном нам довели, я так понимаю от президента Путина, что это не учения – это будет вторжение на территорию Украины. Военнослужащие срочной службы были замаскированы под военнослужащих контрактной службы, чтобы скомпоновать подразделения и выполнить боевую задачу", – рассказывает пленный.

Кроме того, оккупант рассказал, что 23 февраля в селе Славном военные за свой счет купили белую краску и нанесли на технику буквы Z. По словам пленного, это якобы означало, что войска входят как "освободители", однако он понимал, что это сделано для того, чтобы российские бомбардировщики не расстреляли свою технику.

"В ночь с 23 на 24 наши колонны в полном составе ВЧ 12676 двинулись в район населенного пункта через чонгарское направление и остановились в лесополосе. В ночь 24 числа я увидел собственными глазами как без объявления войны полыхало небо красным цветом. Это означало, что их всех оружий залпового огня…нам говорили, что будет договоренность с властями Украины пройти через границу как миротворцы якобы для освобождения украинского народа от каких-то нацистов. После нескольких часов налета огневых ракет со стороны города Армянск наши колонны прошли через границу оккупированного Крыма, и я увидел там ужасные вещи. Контрольно-пропускной пункт так называемый его не существовало, его смели танками. А справа я увидел три военнослужащих Украины, трупы, лежащие в стороне, когда проезжала наша колонна", – рассказывает пленный.

Он отметил, что военным приказали занять Новую Каховку, а затем выдвинуться на Херсон. При этом войска должны были обеспечить проход остальной техники в Украину.

"Приказ, который мы получили от главнокомандующего, ворваться на территорию Украины, занять оборону в районе Новой Каховки, выполнить там задачу, передвинуться на город Херсон и закрепить там позиции. Личный состав даже не догадывался и не знал, ему ничего об этом не довели. Поставлена задача занят оборону и самое главное – водохранилище, Днепр, укрепить мост, чтобы через мост могли пройти остальные войска, чтобы начать эту бессмысленную войну против украинского народа", – говорит оккупант.

Также Руденко сказал, что российская армия вторглась на территорию Украины как фашисты и начала стрелять по мирному населению.

"Военнослужащие Украины стойко защищали свой народ, свою землю и своих мирных жителей от того, что на их землю напали не могу сказать военнослужащие РФ, а фашисты, которые безразборчиво стреляли по мирному населению", – отметил Руденко.

К слову, по словам Руденко в 2014 году, когда Крым был аннексирован, он принял вторую присягу – российскую. При этом он отметил, что офицерам давали шанс уехать в Украину и ставать в ряды российской армии. Однако, по словам оккупанта, с 2000 года проводилось зомбирование населения, в том числе военных, а так называемые власти обещали в Крыму "золотые горы".

Напомним, все чаще плененные кремлевские военные отказываются возвращаться в РФ. При этом они остаются на полном обеспечении, оплачиваемом из госбюджета Украины.

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