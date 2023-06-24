'Ми купили 'Вагнер': как украинцы отреагировали на конфликт между 'вагнеровцами' и армией РФ. Фото

В пятницу, 23 июня, в России начали происходить удивительные вещи. Военнослужащие армии РФ обстреляли наемников ЧВК "Вагнер", а руководитель боевиков Евгений Пригожин фактически вступил в бой с верхушкой власти и минобороны РФ. Он назвал военное руководство России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

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Все эти события вызвали бурную реакцию в украинском сегменте соцсетей. Пользователи обмениваются ироническими замечаниями, остроумиями и мемами, которые создают с поразительной скоростью. OBOZREVATEL собрал самые яркие комментарии и мемы.

Итак, украинцы сходятся во мнении, что наш Генштаб запустил такого хорошего "троянского коня" в Россию и украинское контрнаступление действительно началось в неожиданном месте. Ну а сигнал к началу дал руководитель ГУР – наконец то тайна смены прически Кириллом Будановым раскрыта.

Что касается Пригожина, то оценив все его заявления, украинцы все же разделились мнениями – одни считают, что его завербовало ГУР, а другие – что его вместе с ЧВК "Вагнер" купал Притула.

Но так или иначе, сейчас "кепка Пригожина" выглядит иным образом, а сам он просит уже у Залужного дать ему боеприпасы для войны с РФ. Впрочем, он может рассчитывать и на "помощь" от США и волонтеров.

Из-за всех этих событий потерял сон и Шойгу и даже Янукович.

Не обошлось и без Арестовича и его призывов проявлять человечность.

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