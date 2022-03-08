Читаю сегодняшнее интервью президента Украины Владимира Зеленского для ABC News.

Цитирую. "И даже если они зайдут во все города, будет партизанская война. Никто нашу свободу и независимость не отдаст".

А действительно. Герилья, партизанская война, тотальное сопротивление – очень эффективная вещь, которую Украина может противопоставить вторжению оккупанта. И она работает.

Поэтому всем для всеобщего развития – перевод "Руководства по ведению партизанской войны", разработанного Генеральным штабом вооруженных сил Швейцарии в 1987 году. Он предназначен для подготовки военнослужащих и населения к ведению вооруженной борьбы в случае оккупации страны.

Видео дня