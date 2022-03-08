Мы можем противопоставить вторжению партизанское движение: как его организовать
Читаю сегодняшнее интервью президента Украины Владимира Зеленского для ABC News.
Цитирую. "И даже если они зайдут во все города, будет партизанская война. Никто нашу свободу и независимость не отдаст".
А действительно. Герилья, партизанская война, тотальное сопротивление – очень эффективная вещь, которую Украина может противопоставить вторжению оккупанта. И она работает.
Поэтому всем для всеобщего развития – перевод "Руководства по ведению партизанской войны", разработанного Генеральным штабом вооруженных сил Швейцарии в 1987 году. Он предназначен для подготовки военнослужащих и населения к ведению вооруженной борьбы в случае оккупации страны.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...