'Мы чуть вчера не сдохли': российский оккупант пожаловался на большие потери в Украине. Аудио 18+

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался, что украинские войска уничтожили половину его батальона. Также он возмущается, что власть страны-агрессора не считает своих военных за людей.

По словам оккупанта, российская армия несет большие потери в Украине. Видео с перехваченным разговором было опубликовано в YouTube.

Оккупант пожаловался собеседнику, что едва не сдох под обстрелами украинских военных.

"Мы вчера чуть не сдохли. Нас из самолета обстреливали. Вчера на мине чуть ли не подорвались, трехануло пи***ц как. С миномета е**ть", – рассказывает оккупант.

Также он рассказал о больших потерях артиллерии. В то же время, захватчик пожаловался, что руководству оккупантов дают награды и повышения, а рядовых оккупантов не считают за людей.

Видео дня

"Тут Лапину полковника дают и еще орден мужества, а танкистов до**я погибло, в плену до**я. Мы тут, короче говоря, застряли. Лапин говорит "по**й на артиллерию, едем дальше". Власть нас вообще за людей не считает бл**ь", – жалуется оккупант.

Напомним, российские оккупанты, которых взяли в плен в Николаевской области, утверждают, что в Украину их загнали под дулом автоматов. По их словам, солдатам грозили расстрелом в случае отступления.

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