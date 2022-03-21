'Мы будем мстить': украинские артиллеристы показали, как встречают оккупантов

Украинские артиллеристы показали, как дают и продолжат давать отпор российским оккупантам. Каждый враг ответит за совершенные против Украины преступления.

Воины ВСУ обещают: отомстят за каждый разрушенный город и каждую отнятую жизнь. Об этом воины заявили в видео, опубликованном Оперативно-тактической группировкой "Восток".

На видео показана работа артиллеристов по позициям врага. Настроение у бойцов – боевое.

"Я уверен, что мы не только отобьем и сдержим нападение. Уверен, что мы можем пойти и в контрнаступление. Мы будем мстить не только за наших побратимов, но и за детей и женщин. Это наша важнейшая опора и поддержка. Мы готовы отдавать наши жизни, чтобы не пропустить врага ни на метр. "Русский солдат", следуй за кораблем", - говорит один из защитников.

Видео дня

Второй воин передал горячий "привет" российским оккупантам и пообещал, что каждый из них заплатит за содеянное своей жизнью.

"Большой привет передаю тем подонкам, которые напали на наши города. За Мариуполь, за Николаев, за Киев, за Харьков. За все больницы, за школы, за детсады, за мирные дома, которые были уничтожены вашей авиацией и артиллерией. Вы подонки! И вас за это настигнет кара. И этой карой будем мы. Расчет! Внимание! По моей команде! Триста! Тридцать! Три!" – отдал команду на работу артиллерии украинский воин.

Победа Украины в войне с оккупантами – неизбежна. Для этого защитники Украины делают все возможное.

"Уважаемые побратимы, будьте крепкими, как Карпаты, стремительными, как Днепр, несгибаемыми, как наша любимая столица. Все будет Украина, братья!" – призвал еще один военный.

В ОТУ "Восток" также показали яркое видео артиллерии ВСУ по работе. Она, говорят украинские воины, не прекращается ни днем ни ночью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что среди мобилизованных в "ЛНР" вспыхнула паника из-за больших потерь оккупационных войск. О подробностях рассказали украинские разведчики.

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