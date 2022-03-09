Музей, магазин и жилые дома в Ахтырке: названы 'военные объекты', уничтоженные оккупантами. Фото и видео

Российские оккупанты уничтожили множество объектов гражданской инфраструктуры и жилые дома в Ахтырке Сумской области. По предварительным данным, 1 человек погиб и 14 получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что цифры по погибшим и пострадавшим еще не окончательные, а также показал последствия бомбардировок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"В результате обстрелов гражданской, а не военной, как говорит российская пропаганда, инфраструктуры 1 человек погиб и 14 ранены. Однако цифры пока не окончательные, посчитать жертв сейчас сложно – не всех нашли", – подчеркнул глава ОГА.

Живицкий отметил, что почти два часа подряд российские войска бомбили и обстреливали гражданскую инфраструктуру.

По словам мэра города, среди уничтоженного в Ахтырке: железнодорожная станция, здание исполкома, краеведческий музей, местный магазин и торговые помещения.

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