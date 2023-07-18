Музей 'Голоса мирных' стал партнером Одесского международного кинофестиваля

Одесский международный кинофестиваль является главным фестивалем национального кино Украины и одним из самых больших зрительских событий Восточной Европы. В этом году мероприятие пройдет с 19 по 26 августа 2023 года. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова выступает Партнером документальной секции Film Industry Office ОМКФ.

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При поддержке музея состоится ряд панельных дискуссий и круглых столов в рамках документальной секции. События объединят международных и украинских спикеров и затронут важные, острые темы именно во время войны — этика съемок документального кино, его места в развитии общественных институтов, интернационализации документалистики.

Также в рамках Одесского международного кинофестиваля состоится показ документального фильма "Драм" о приюте Драмтеатра в Мариуполе, режиссера и продюсера Юлиана Улыбина. Этот фильм был создан в сотрудничестве с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По результатам представленной конкурсной программы 14-го ОМКФ победитель в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" получит специальное отличие от Музея.

Музей "Голоса Мирных" собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Его архив насчитывает более 78 тысяч таких историй. Каждая из них – это судьба человека, пересказанная из первых уст, живые эмоции и воспоминания.

Документальные фильмы – еще один действенный и наглядный способ зафиксировать и рассказать миру об опыте украинцев. Это общая миссия, в рамках которой Музей активно поддерживает документальное кино в Украине и мире, проводит и поддерживает тематические мероприятия, дает истории, собранные в его архиве, как основу для киносюжетов.

Все истории можно посмотреть, послушать и прочитать на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова