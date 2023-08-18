Музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова проведет панельные дискуссии в рамках Одесского международного кинофестиваля: программа и темы

В рамках программы Odesa International Film Festival состоится ряд панельных дискуссий, организованных Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей является партнером документальной секции Film Industry Office ОМКФ и участником призового фонда фестиваля, который начнется 19 августа и состоится в Черновцах.

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Модератором каждой из дискуссий, организуемых Музеем, выступит Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В частности, 25 августа участники обсудят следующие темы:

12:20 - 13:20: "Как снимать фильмы о войне: этика и подводные камни в освещение событий"

Спикеры:

- Юлиан Улибин (режиссер фильма "Драм", "Дети бомбоубежищ"),

— Иванна Хицинская (продюсер Babylon`13, основательница Quatros Group, фильмы "Железная сотня", "Фортеця Маріуполь"),

— Мачек Хамела (режиссер фильма "Откуда куда"),

— Ирина Храновская, главнаый продюсер сериального направления телеканалов ICTV и ICTV 2,

— Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ БФ "СОС Детские Городки Украина" и Председатель Правления ГС "Украинская сеть за права детей",

– Олег Чабан, психотерапевт.

14:30 — 15:30: "Место документального кино в развитии и формировании общественных институций. Что кино может изменить?"

Спикеры:

- Александра Братищенко (кинокомпания ELERON PICTURES, участница творческого объединения BABYLON'13),

— Дарья Бассель, продюсер (кинокомпания Moon Man), глава индустрийной платформы Docudays UA, — Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор ICTV, ICTV2, руководитель направления Starlight Doc.

15:30 - 16:30: "Интернационализация документального кино, как сделать контент понятным международному зрителю: инструменты, законы, правила игры"

Спикеры:

- Анна Паленчук (продюсер, фильм "Откуда куда"),

- Ольга Бесхмельницына (продюсер, фильм "Правило двух стен"),

- Игорь Савиченко (продюсер, фильм "День Волонтера", "День Независимости").

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Документальные фильмы – еще один способ зафиксировать и рассказать миру об опыте украинцев. Это общая миссия, в рамках которой Музей поддерживает документальное кино в Украине и мире.

Присоединяйтесь и расскажите свою историю на портале Музея Голоса Мирных https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.