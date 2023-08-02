Может ли уехать из Украины отец ребенка с инвалидностью во время военного положения: разъяснение

Во время действия в Украине военного положения (оно продлено по меньшей мере до 15 ноября 2023 года) выезд за границу ограничен. Однако мужчина, который является отцом/опекуном/попечителем ребенка с инвалидностью, имеет такое право.

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Согласно абзацу 6 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Указанным лицам также не запрещено пересекать границу, заявил юрист Константин Гритчин.

Это регулируется пунктами 2-1 постановления КМУ №57 от 27 января 1995 года "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Однако, чтобы Госпогранслужба пропустила вас, необходимо собрать все документы. Подойдут и оригиналы, и нотариально заверенные копии.

Какие документы нужны отцу ребенка с инвалидностью на границе:

1. Свидетельство о рождении ребенка.

2. Свидетельство о браке.

3. Документ, подтверждающий инвалидность ребенка (один из перечисленных ниже документов):

– удостоверение, подтверждающее назначение соцпомощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью";

– справка о получении государственной соцпомощи детям с инвалидностью, выданная структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения;

– индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией заведения здравоохранения,

– медицинское заключение ребенка с инвалидностью до 18 лет.

4. Паспорт для выезда за границу (оригинал).

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Военнообязанный мужчина от 18 до 60 лет не подлежит мобилизации в случае, если один из родителей такого мужчины имеет инвалидность I или II группы. Однако только в случае, если в семье нет других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать человека с инвалидностью.

– Ранее юристы объяснили, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать.

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