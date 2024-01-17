'Моя Украина': истории победителей всеукраинского конкурса эссе от Фонда Рината Ахметова

Всеукраинский конкурс эссе, традиционно проводимый Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, состоялся третий год подряд. Подростки и учителя со всей Украины присоединились к участию в конкурсе, в течение декабря отправив более 4 тысяч творческих работ.

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Эссе всех победителей Музей собрал в отдельную коллекцию.

Работа, занявшая первое место – это воспоминания 13-летней Арины Первуниной, ученицы Одесского лицея № 80. Семья девушки попала под обстрел во время эвакуации из оккупированного села. Папа погиб, родные и сама Арина получили ранения. Своей историей Арина поделилась с музеем.

"Когда написала первое письмо погибшему отцу, я передала все свои эмоции, свою боль и прожитые дни без него. Письма отцу стали собирать в дневник, который на дебатах Генассамблеи ООН цитировал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. И рассказывал, что я пишу в нем не только о своей боли и событиях войны, но и выражаю всю любовь к папе. Сейчас я рисую картины и вдохновляю детей жить дальше с мечтами о счастливом будущем..."

Коллекция эссе "Моя Украина" – это истории о том, как, несмотря на пережитые трагедии, вызовы и опасность нашего времени, молодежь стремится жить, действовать, верить в лучшее. И передавать нам, взрослым, самое важное знание: добро и свет всегда побеждают.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится историями мирных украинцев о пережитом во время войны. Его архив насчитывает более 97 000 историй и постоянно пополняется. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.