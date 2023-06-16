Как появилась Москва? До сих пор это неизвестно, и дата 1147, которую когда-то "вставили" в летопись, наверное фальшивая. И там не город вспоминается, а местность. По крайней мере, в первых переписях населения улуса Джучи о Москве ни слова.

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Далее текст на языке оригинала.

А от коли і як Москва піднялася – тут жодних сумнівів. Завдяки Орді. Орда допомагала Москві нищити її противників; Орда дозволяла Москві "тирити" гроші з данини, яку доручила їй збирати з околишніх князівств; Орда надавала преференції її князям та захищала московських попів. Свого часу митрополит Київський і переніс своє "сідалище" з Києва до Москви, аби бути ближчим до Сарай-Берке.

А почалося все з притаманного для Москви вчинку – зради.

1238 рік. Навала татаро-монголів на Рязанське та Володимирське князівства. Великий князь Володимирський Юрій Всеволодович тікає зі своєї столиці, зупиняється табором на річці Сіть і закликає інших князів на допомогу.

Особливе сподівання він покладав на свого рідного брата – Ярослава Всеволодовича (батько майбутнього Олександра Невського), який тоді "сидів" у Києві.

Але Ярослав на допомогу не пішов. Натомість він таємно змовився з татарами й виказав їм місце розташування табору свого брата. Татри несподівано напали на дружину Юрія Всеволодовича, розгромили її, а самого князя вбили.

Після цього загарбники віддячили зраднику, віддавши йому князівство брата.

Так Ярослав став Великим князем Володимирським і вірним холопом Золотої Орди. Він першим поїхав до столиці Орди з багатими дарами, повзав рачки перед ханським престолом і допомагав Батию підкорювати Чернігів, Київ та інші міста і землі Руси.

За вірну службу загарбники зробили Ярослава "старшим князем на Руси". Таким собі "гауляйтером". Його син Олександр (якого "найправдивіша" російська історія зробить "Невським") став названим сином хана Батия, кровним побратимом його старшого сина, спадкоємця престолу Сартака та ще більшим ханським холуєм, ніж батько, хоча це, здається й неможливим.

Так почався підйом другорядного Володимирського князівства, а потім і Москви (швидше за все заснованій тими ж таки татарами як місце збору данини), першим князем якої став Данило, молодший син Олександра Невського, батько знаменитого Івана Калити. Іван Калита, користуючись підтримкою Орди, тупо грабував усі навколишні князівства, роблячи Москву багатою...

Це якщо коротко.

І да: на цьому малюнку зображено не зовсім правду. Московські князі перед ханським троном навколішках не стояли. Вони заповзали до церемоніального ханського намету рачки й "били чолом", тобто лупили лобом об підлогу, аж поки хан милостиво не дозволяв піднятися на коліна. Іноді такого дозволу не було.