Минає 39 днів війни Росії проти українського народу, яку щоденно освячує Московська церква та їх очільник Кіріл.

І 39 днів в Україні керівництво УПЦ Московського патріархату і наша рідна влада стверджує, що вирішення церковного питання під час війни - НЕ НА ЧАСІ.

Звертаюся до священників та прихильників МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ в УКРАЇНІ:

- скільки ще російській орді військового злочинця Путіна, освяченій вашим духовним вождем Кірілом, треба вбити українських дітей, зґвалтувати жінок і знищити міст та сіл, щоб ВИ ПРОЗРІЛИ?!

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Сьогодні, після того як весь світ облетіли відео та фото про звірства російської орди в Бучі, патріарх Кіріл в головному храмі Збройних Сил Росії, вкотре освятив вбивства українців.

Цитую:

"Я очень радуюсь тому, что имел сегодня возможность совершить Божественную литургию в этом прекрасном храме, в присутствии наших военнослужащих… не иссякает приход в Вооруженные силы молодых людей, которые стремятся стать офицерами, которые стремятся посвятить свою жизнь защите Отечества… в военное время Служба в Вооруженных силах - это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем." і ще енна кількість разів про "подвиги російських військових" та " історичність важливість нинішнього моменту для російського народу" у так званому "Слові патріарха Кіріла в 4-неділю Великого посту".

В мене також звернення до фанатів Московського патріархату в офісі Президента України, обласних адміністраціях та міських владах…:

- Ви, СУКИ МОСКОВСЬКО-ПРАВОСЛАВНі, або вийдіть із Путінсько-Кіріловської церкви ВІЙНИ або перестаньте розповідати про вашу щиру любов до України.

Переконаний, що ЗАБОРОНА діяльності МОСКОВСЬКОГО ПАТРАРХАТУ в УКРАЇНІ не тільки НА ЧАСІ - її потрібно було зробити ще ВЧОРА!