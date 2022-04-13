Мошенничество в период действия военного положения: схемы и как защититься

С введением военного положения в Украине появились новые сценарии мошенничеств, обладающие общими чертами: в своих действиях аферисты умело манипулируют чувствами своих жертв, делают акцент на эмоциях вины, жалости, страха. Также в текстах мошенников могут встречаться многие русизмы, неправильно употребленные формы слов и другие ошибки.

Аферисты пользуются затруднительным положением своих жертв: бывают случаи, когда мошенники звонят по телефону и требуют деньги за информацию о местонахождении разыскиваемых родных.

Мошеннические схемы в период действия военного положения: какие существуют и как защититься?

Сценарий "Эвакуационные перевозки граждан"

Мошенники могут предлагать перевозку с горячих точек в безопасные места.

Аферисты просят перевод на карту, однако взятых на себя обязательств не выполняют и просто исчезают.

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Как не попасть на крючок мошенника?

Купите билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах. В случае перевозок частными авто незнакомыми лицами настаивайте на оплате наличными деньгами или на карту в момент отправки, не перечисляйте им средства авансом.

Сценарий "Фейковые SMS-рассылки о денежной помощи в пределах поддержки"

Мошенники рассылают SMS-сообщения о денежной помощи с текстом "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" продолжается ссылка.

Как не попасть на крючок мошенника?

Не переходите по ссылке!

Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение "Дія", ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь. Уведомление о начислении денег не содержит ссылок, а только текстовую информацию. Средства будут автоматически зачислены на ваш банковский счет.

Сценарий "Взлом страницы в социальных сетях"

Есть случаи, когда мошенники взламывают странички в социальных сетях, например, в Facebook. Аферисты производят публикацию на странице ее владельца и от его имени просят финансовую помощь на покупку амуниции в связи с отбытием на фронт.

Прежде чем отправлять деньги:

▪ Спросите друга, что можете знать только он и вы.

Такой вопрос сразу разоблачит мошенника.

Сценарий "Фейковый сбор средств на помощь"

Мошенники делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии. Есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги на помощь пострадавшим. Создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов.

Как не попасть на крючок мошенника?

Не переходите по ссылке, лучше введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.

Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники.

НБУ открыл специальные счета для сбора денежных средств.

Перевести средства на армию можно по ссылке:

https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

Перевести средства в помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии можно по ссылке:

https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Совершая пожертвования другим благотворительным организациям, проверьте их надежность и подлинность сайта. В сети отмечены сайты-клоны известных организаций, в частности "Вернись живым". Для пожертвований используйте ссылку https://www.comebackalive.in.ua

Сценарий "Фейковые объявления о продаже военной амуниции"

Есть случаи, когда мошенники размещают в Интернете объявления о продаже бронежилетов и других товаров для военных. Получив подписку, аферисты исчезают.

Также есть случаи, когда среди продавцов есть мошенники, которые продают бракованные бронежилеты, не защищающие бойцов от пуль.

Для покупки товаров для наших военных пользуйтесь услугами проверенных продавцов.

О случаях вероятного мошенничества сообщайте Киберполиции по адресу [email protected]

Больше о советах по кибербезопасности в военное время читайте на сайте НБУ "Финансовая оборона Украины" по ссылке: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/