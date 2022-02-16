Морозы отступят, но часть Украины будут заливать дожди: прогноз до конца недели. Карта

В ближайшие дни по всей Украине ожидается плюсовая температура. При этом часть страны будут заливать дожди, а в другой части будет по-весеннему солнечно.

Ветер до конца недели будет умеренным, 7-12 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В четверг дожди прогнозируют почти по всей территории Украины. Не ожидается осадков только в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму.

На западе страны днем температура воздуха будет колебаться на уровне +6… +8 градусов, а ночью – +1… +4 градуса. Тепло будет и в северных регионах: здесь столбики термометров поднимутся до +7°C.

Видео дня

На востоке Украины страны температура воздуха ожидается в рамках +4… +6 градусов. Теплее всего 17 февраля будет в южных областях, где температура воздуха достигнет отметки +13 градусов.

В пятницу в течение всего дня в Украине будет преимущественно облачная погода. Осадки, как и в четверг, прогнозируются почти по всей стране. Дождей не ожидается лишь в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Температура воздуха днем в большинстве областей ожидается на уровне +4...+7 градусов, а ночью +2… +4 градуса. На юге и юго-западе будет теплее +7...+11, а ночью +3… +5 градусов.

В субботу в Украине снова ожидается дождь, хотя и накроют осадки лишь западную и северную часть страны. В остальной части страны будет достаточно солнечно.

Днем температура воздуха на западе и севере будет держаться в пределах +6...+8 градусов, на востоке - +6… +8 градусов, а на юге +9… +11 градусов.

В воскресенье ночные температуры начнут понижаться до минусовых значений. Дневные же останутся на том же уровне, что и в субботу: на западе и севере +6...+8 градусов, на востоке - +6… +8 градусов, а на юге +9… +11 градусов.

Осадки 20 февраля возможны лишь в западных областях, в остальных областях Украины будет солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала новые погодные аномалии в Украине. По ее словам, тревожными звоночками можно считать проливные дожди и снегопады, которые в последнее время все чаще наблюдаются в стране.

Весна 2022 года в Украине обещает быть календарной – зимнюю погоду она окончательно оттеснит в конце марта, в апреле принесет потепление, а в мае – дожди. Из-за осадков майские праздники, вероятно, не порадуют украинцев теплом.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предположила, что зимней погоды до конца февраля в Украине уже не будет. На этой неделе она обрадует новой порцией теплого воздуха, когда установятся почти весенние условия.