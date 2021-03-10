Морозы достигнут 13 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 11 марта, будет солнечной и сухой, за исключением только одной области.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, ночные "минусы" достигнут 13 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Снег пойдет только в Закарпатской области, на остальной территории страны без осадков.

Температура воздуха ночью снизится до -11… -13 на севере и востоке; в центральных, а также Винницкой и Киевской областях от 6 до 8 мороза; на западе и юге -3… -6.

Днем на морозы ожидаются лишь на востоке и в части северных регионов – от 1 до 3 градусов, на остальной территории +1… +4.

В Киеве погода будет также ясной, ночью -6… -8, днем до 2 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта мощные циклоны спровоцируют в Украине сильный ветер и осадки, однако на выходных прогнозируют потепление.