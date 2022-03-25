Морги переполнены, очередь на захоронения – на неделю: мэр Чернигова рассказал о критической ситуации в городе

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко заявил, что из-за большого количества погибших все три морга в городе переполнены. Из-за этого приходится устанавливать дополнительные рефрижераторы, в которых тела лежат до захоронения.

По его словам, людей приходится хоронить в траншеях на закрытых кладбищах, так как действующее находится в зоне боевых действий. Об этом Атрошенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

Мэр Чернигова рассказал, что в одной траншее приходится хоронить по 40-45 человек из-за недостатка места на кладбищах и большого количества погибших.

"У нас кладбище Яцево не работает, потому что оно в зоне боевых действий. Мы сейчас хороним уже на закрытых кладбищах, где вся территория занята. Мы разрабатываем остатки этой территории и хороним людей в траншее. Трактор роет траншеи и в день мы хороним 40-45 человек. При этом очередь на неделю, в моргах не хватает мощностей холодильников и рядом с моргами мы ставим рефрижераторы. У нас три морга переполнены", – рассказал мэр.

Видео дня

Напомним, по состоянию на 24 марта в городе Чернигов из-за атак российских оккупантов по мирным жителям погибли уже около 200 гражданских. Среди них есть и дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чернигове оккупанты РФ разбомбили автомобильный мост через Десну. Через него эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь в город.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!