Мониторинг израильских СМИ по результатам обращения Президента Украины к Кнессету Израиля

Фактически все без исключения информационные ресурсы государства Израиль освещали обращение В.Зеленского к Кнессету. Ведущие каналы 11, 12, 13 и I24 проводили стрим выступления в прямом эфире.

Подавляющее большинство опубликованных по результатам речи материалов имело нейтральный или положительный характер. Журналистами и обозревателями приводились цитаты из речи Президента, особенно отмечалось использование цитат Г.Меир, а также референсов по вопросу Холокоста и сравнимости путинского режима с преступлениями нацистов во времена II мировой войны.

Ожидаемо, что неоднозначную реакцию среди некоторых журналистов и отдельных депутатов/министров вызвали сигналы выступления относительно сравнения Холокоста и ситуации, которая сейчас разворачивается в Украине, где фактически происходит попытка уничтожения украинского народа.

Видео дня

В то же время, СМИ обращали внимание, что послушать президента Украины могли не только парламентарии и члены израильского правительства, но и участники многотысячного собрания, которое проходило на центральной площади Тель-Авива, с участием мэра города, посла Украины, послов и дипломатов иностранных стран, аккредитованных в Израиле.

Отдельно, ряд СМИ опубликовал информацию, со ссылкой на сообщение Кнессета, о многочисленных хакерских атаках, подвергшихся системе парламента Израиля во время выступления Президента Украины, направленных на срыв трансляции.

Why won't Israel give Ukraine weapons?' Zelensky criticizes Knesset

https://www.jpost.com/israel-news/article-701817

Zelensky tells Israel: "You can mediate — but not between good and evil"

https://www.axios.com/zelensky-tells-israel-you-can-mediate-but-not-between-good-and-evil-e3acf238-7c6a-42cd-88fa-b717c51c8a3a.html

Zelensky questions Israel's support for Ukraine in speech to parliament

https://www.i24news.tv/en/news/ukraine-conflict/1647794719-zelensky-questions-israel-s-support-for-ukraine-in-speech-to-parliament

Zelenskyy's Harsh Knesset Address Wasn't Aimed at Israeli Decision Makers

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-zelenskyy-s-harsh-knesset-address-wasn-t-aimed-at-israeli-decision-makers-1.10687128

Zelensky to Israeli MKs: "Russia is carrying out 'final solution' against Ukraine"

https://www.israelnationalnews.com/news/324305

"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми". Полный текст обращения Зеленского к кнессету

https://detaly.co.il/rech-prezidenta-ukrainy-vladimira-zelenskogo-pered-deputatami-knesseta-pryamaya-translyatsiya/

Зеленский – Кнессету: "Сегодня можно сравнивать историю евреев с историей украинцев"

https://www.9tv.co.il/item/42166

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Кнессета и израильтянам

https://www.newsru.co.il/israel/20mar2022/zelensky_knesset_002.html

Во время выступления Зеленского Кнессет подвергся хакерским атакам

https://www.newsru.co.il/israel/20mar2022/hacker_005.html