MONATIK, Юлия Санина и десятки звезд приняли участие в концерте для медиков Украины. Видео

Канал MED+ совместно с соучредителем Национальной музыкальной премии YUNA Павлом Шилько создали видеоконцерт в поддержку украинских медработников, которые сегодня спасают жизнь наших граждан и защищают страну на фронте медицинском.

В проекте приняли участие около 40 украинских знаменитостей – музыкантов, телеведущих, радиоведущих, актеров и актрис. Каждый из них внес свою лепту в видеоконцерт - либо выразил поддержку медикам, либо произнес речь и исполнил песню.

Среди участников проекта "Военный видеоконцерт для медработников Украины" - Святослав Вакарчук, MONATIK, Юлия Санина (The HARDKISS), Артем Пивоваров, Виктор Павлик, Александра Зарицкая (KAZKA), Руслана, Наталья Могилевская, Олег Собчук (СКАЙ), Павел Зибров, Соловей, Ольга Сумская, Владимир Остапчук, Мария Ефросинина, Потап, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие.

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"Медработники – настоящие герои Украины. Этот видеоконцерт – благодарность им за все, что они делают для нашей страны в эти сложные времена. Украинские звезды своими обращениями и песнями искренне поддерживают всех врачей, кто сейчас спасает жизнь", - отметил Павел Шилько.

Во время концерта некоторые артисты представили эксклюзивный материал. MONATIK исполнил новую песню с припевом "Война твое имя. Не весна", Артем Пивоваров впервые спел композицию со словами "Не твоя война", также с премьерой принял участие в концерте Grohotsky.

Наталья Могилевская спела новую версию текста на музыку своего хита "Луна".

Часть музыкантов исполнили хиты из собственного репертуара (Юлия Санина - "Журавли", Александра Зарицкая - "Плакала"), а некоторые спели народные песни (Виктор Павлик и Виталий Козловский выбрали "Чернобривцы").