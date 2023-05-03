Могут ли вручать повестку через родственников во время военного положения в Украине: разъяснение

Накануне народные депутаты приняли проекты постановлений, которыми по указу президента продлили в Украине действие военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года. В этот период военнообязанным гражданам продолжат вручать повестки в ТЦК и СП.

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Правозащитники отмечают, что сотрудники ТЦК и СП могут вручить повестку военнообязанному даже через родственников. Об этом рассказал юрист Максим Шинжирбаев.

По его словам, если повестку подписал родственник военнообязанного, она считается законно врученной. При этом он отметил, что такому человеку на момент вручения повестки должно исполнится 18 лет и он должен проживать вместе с военнообязанным.

Также юрист объяснил, что повестка считается надлежащим образом врученной, если ее заранее заполнили сотрудники ТЦК и СП, внесли данные военнообязанного, и во время получения он лично ее подписал.

В то же время Шинжирбаев подчеркнул, что, если военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан у них, в таком случае вручение повестки через мать или отца будет считаться незаконным. Юрист добавил, что необходимо точно знать, что военнообязанным проживает именно в том месте, где официально зарегистрирован.

Кроме того, правозащитник напомнил, что повестка не считается законно врученной, если она была отправлена по почте, через мессенджер или по смс. Также по словам юриста не несет никакой юридической силы вызов по повестке в ТЦК и СП.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли проекты постановлений, которыми по указу президента продлили в Украине действие военного положения и общей мобилизации. Продолжатся они еще 90 суток – с 20 мая до 18 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял новое постановление в апреле 2023 года, согласно которому сотрудники ТЦК и СП могут выдавать повестки на призыв в ряды ВСУ вне зависимости от места регистрации граждан и в любом публичном месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять большинство военных комиссаров на фронт. В центрах комплектаций их рекомендуется заменить ранеными военнослужащими.

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