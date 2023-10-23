'Мобилизация всей страны – это когда все перестанут думать о себе': история супругов Лубенских, вместе ушедших на фронт

Супруги Елена и Юрий Лубенские из Бердянска на протяжении 10 лет занимались собственным делом – сыроварением на огне. Однако в результате пара решила вступить добровольцами в ряды Вооруженных сил Украины.

В семье Лубенских трое детей. Сейчас мужчина воюет на Запорожском направлении. Женщина проходит военные учения в Ровенской области. Их историю передает "Суспільне" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лубенские уехали из Бердянска 22 марта 2022 года. Приют нашли сначала в Луцке, потом в Хмельницком.

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Уже в апреле начали заниматься волонтерством – развозить помощь деоккупированными городами Киевщины.

А в сентябре 2023 года супруги вступили на военную службу.

"Мы победим, только если мобилизуется вся страна. Я не о том, что все должны взять оружие в руки, нет. Мобилизация всей страны — когда каждый человек перестанет думать только о себе, а начнет думать о войске, о людях", – сказала Елена Лубенская.

Сейчас ни дом, ни сыроварня не принадлежит паре. Женщина не скрывает, что в начале было трудно воспринять потерю того, что строили столько лет. Однако сейчас пара с этим смирилась.

Сначала Елена была на эвакуации раненых защитников. Так, она поняла, что должна быть военнослужащей.

"Может быть, я скажу страшные вещи, но я готова, что мои сыновья станут в защиту Украины", – сказала Лубенская.

Ее цель – стать военным медиком. Самый большой страх, говорит женщина, проигрыш Украины в войне и утрата независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября текущего года женщины по фармацевтическим и медицинским специальностям должны стать на военный учет. Тех, кто этого не сделает, предположительно будут штрафовать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как проходит мобилизация мужчин без военного опыта и какие изменения происходят в призыве с 1 октября 2023 года.

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