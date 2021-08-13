Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...

1. Мне интересно, украинец Я для своего государства? Какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!

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