МИУ работает над восстановлением инфраструктуры в освобожденных областях – Кубраков

В Киевской, Сумской и Черниговской областях, недавно освобожденных от российских оккупантов, идет восстановление инфраструктуры и перестройка логистических цепочек для запуска экономики этих регионов.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков после поездки с рабочим визитом в Черниговскую область.

"Вместе со стартом восстановления инфраструктуры пострадавших территорий, мы вынуждены в оперативном режиме избавляться от следов варварства, оставленных российскими захватчиками. Это завалы домов, сваленные деревья, сожженные машины", – рассказал министр.

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По его словам, с 8 апреля планируется начать работы на трассе М-01 Киев – Чернигов, являющейся критически важным логистическим маршрутом для Черниговщины. Также организована уборка городов и сел области.

"Мы проводим переговоры с местным бизнесом, ищем варианты для быстрого возобновления работы предприятий, восстановления или перестройки цепочек снабжения. Приоритет – запуск экономики всех освобожденных регионов", – отметил он.

В Киевской области уже расчищено 29 км трассы М-06 Киев - Чоп. Также продолжаются работы по уборке Ирпеня, 16 км улиц которого уже расчищены. Вместе с тем идет обустройство временных дорог рядом с временными переправами, которые обеспечат сообщение городов-спутников со столицей.

В Сумской области продолжается уборка маршрута Н-12 Сумы – Полтава. В ближайшие дни стартует уборка других дорог области и приведение в порядок города Тростянца.

"Напомню, что именно в этом городе находится Тростянецкая шоколадная фабрика – системообразующее производство, обеспечивающее около 1100 рабочих мест в Украине. Мы поддерживаем контакт с руководством Mondelez (компанией-владельцем предприятия) – и будем делать все возможное со своей стороны для того, чтобы фабрика работала на полную мощность, создавала рабочие места и платила налоги", – написал Кубраков.

Вышеупомянутые шаги являются только началом, после которого начнется масштабное восстановление. Правительство будет делать все, чтобы экономика работала, а страна жила и имела возможность помогать силам обороны.

"Это наша ключевая миссия", – подчеркнул министр.