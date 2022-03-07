Миссия ОБСЕ покидает Украину, к отправке готова последняя группа

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину. СММ работала на территории государства с марта 2014 года.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 марта, из ежедневного отчета миссии, опубликованного на сайте организации. Как сообщается, в этот день российское оккупанты обстреляли офис СММ в городе Мариуполь.

Как сказано в сообщении, процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии практически завершен. "Последняя группа – Глава Миссии и высшее руководство – готовится покинуть Украину в ближайшее время", – говорится в отчете.

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1 марта стало известно, что в Харькове в результате обстрелов, устроенных российскими оккупантами, погибла сотрудница мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине. Она погибла у себя дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия стала на путь террора в отношении гражданского населения Украины. В Донецкой и Луганской областях она устроила настоящую гуманитарную катастрофу. В Украине заявили, что ожидали поддержки и помощи от международных гуманитарных структур – Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию душат санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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