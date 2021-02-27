Истории бизнесменов.

Что Вы знаете о сговорах производителей? А некоторые из них охватывали целые отрасли и континенты, как, например, сговор крупнейших мировых производителей электрических лампочек (Картель Фибус).

С 1925 по 1939 год в мире действовал картель, целью которого было не допустить массовое производство электрических ламп, способных работать дольше 1000 часов. В картель входили корпорации, которые занимаются производством ламп и сегодня — компании Associated Electrical Industries, Osram, Tungsram, General Electric и Philips.

Картель назывался Фибус (Phoebus) — по имени швейцарской корпорации, доли в которой принадлежали всем участникам картеля. Фибус производил 95% всех электрических ламп в мире. По договоренности между его участниками, та компания, которая осмеливалась выпустить на рынок лампочку, работавшую дольше 1000 часов, должна была заплатить штраф. Размер штрафа был пропорционален "лишнему" сроку службы лампы и высчитывался по специальной таблице. Благодаря стараниям картеля, с мирового рынка более чем на десять лет пропали все лампы, способные работать по 2500 часов.

Это был первый в мировой истории случай создания товаров с намеренно сокращенным сроком службы. Широкой публике о преступном сговоре членов электрического картеля известно не было. Участники картеля разделили между собой мир на три части — свою домашнюю территорию, где работали заводы той или иной компании, Британские заморские территории и остальную часть планеты. На Британских заморских территориях хозяйничали Associated Electrical Industries, Osram, Philips и Tungsram.

Крест на деятельности картеля поставила то-ли начавшаяся мировая война, то-ли скандинавские производители электрических ламп. Компании из Швеции, Норвегии и Дании тоже объединились и начали продавать более качественные, долговечные и менее дорогие лампы...

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