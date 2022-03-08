'Мирное небо мы вам обеспечим': украинские военные поздравили женщин с 8 Марта. Видео

В праздник 8 марта украинские защитники поздравили женщин с Международным женским днем. Они отметили, что очередную весну украинские женщины встретили с огромной белизной в сердце и слезами на глазах.

Однако наши защитники пообещали как можно скорее обеспечить мирное небо над Украиной. Подходящие видео появилось в социальных сетях.

"Любые наши женщины – мамы и жены, сестры и дочери! Вы встретили очередную весну с огромной белизной в сердце и слезами на глазах. К сожалению, эти дни пробуждения природы сегодня задымлены войной и тревогами. Но мы снова и снова выражаем Вам свое уважение, признательность и любовь! Уважаемые хранительницы, огромная Вам благодарность и низкий поклон! Желаю, чтобы мир вернулся в Украину, а в Ваших семьях воцарились согласие и благополучие", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Видео дня

Он также призвал верить в наших воинов и в Вооруженные Силы.

Другое подразделение ВСУ записало свое поздравление, в котором пожелало мирного неба, счастья и здоровья.

"Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам счастья, здоровья, всего наилучшего. Мирного неба над головой и желаю, чтобы вы всегда оставались с нами и поддерживали нас, как и сейчас. Мира и согласия. Спасибо вам за ваши молитвы, поддержку и веру, с вашими молитвами мы становимся сильнее. Мирное небо мы вам обеспечим в ближайшее время", - подчеркнули украинские защитники.

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