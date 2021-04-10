МИНУТА МОЛЧАНЬЯ

Такие минуты бывают не только, когда мы встаем в память об умершем. Такие минуты, часы и дни обычно бывают перед важными, судьбоносными событиями. Такие минуты и дни текут сейчас.

Мир замер перед возможной войной России с Украиной. Будет ли война? С точки зрения здравого смысла ее быть не должно. Только безумец будет сейчас начинать военные действия. Но есть же старое присловие – "кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум" – и такой человек остается без ума. Такой человек уже не слышит ясных слов в Вашингтоне, что сильнейшая страна мира не оставит Украину без защиты.

Он уже не видит, что американские войска в Европе приведены в боевую готовность высшего уровня. Заявления лидеров Великобритании, Франции, Канады, Германии, НАТО уже не доходят до лишившегося ума. – "Испугаются, сломаются, из-за Мариуполя не начнут ядерную войну" – думает он в крайнем нервном раздражении. И сам боится – а вдруг – начнут? – И сам себя успокаивает, чтобы не показаться слабаком перед ближайшими сатрапами - нет, не начнут. Ведь не начали же в 2008 в Грузии, в 2014-15 в том же Донбассе.

Приезд соперника, имя которого не могут произнести уста, лишил его сна. Так люди поступать не могут – своя рубашка ближе к телу. Зачем он вернулся? Мог бы фильм про дворец из-за границы показать. А так – и вернулся, и фильм прокрутил для десятков миллионов людей. Значит за ним сила. А вот мы эту силу и проверим. Его сгноим в тюрьме, а удар нанесем первыми, так учили в подворотне.

Но потом надо бежать, чтобы не вломили по полной, так тоже кажется учили знатоки дворовой политики, а тут-то бежать некуда. Разве что бомбу ядерную брякнуть. Но ведь это и для меня конец. И еще, читал недавно, что Сталин задумал в 1953-54 г. Европу завоевать, так его свои и порешили. Им, "своим", еще жить хотелось и царствовать... А вдруг и сейчас...?

Кто на такое решится – этот? или этот? – Да разве можно им верить, каждый другого норовит сожрать. Кто знает, как поведут себя перед лицом смертельной опасности. А вот в 1 сентября фюрер решился, и демократии спасовали. И его носили на руках в Нюрнберге, Берлине, Данциге... А что было через пять с половиной лет? Нет, и такого не надо...

Потерявший разум человек обводит стены кабинета мутным взором. Может быть дать отбой? Но тогда – слабак, тогда точно сожрут. Пусть лучше заморский старик будет слабаком, как тот его однопартиец, предшественник. А вдруг этот не будет, не захочет прогибаться? Эх, как мы оплошали со стариной Трампом. Был бы он в Белом доме, Зеленский бы пел иные песни и к Медведчуку на поклон ходил.

Но теперь то как? Кума в Украине прикрыли. Надо действовать. Или пан – или пропал. Пропал? А вдруг действительно я пропал? Что тогда? Это всё тот, у которого имени для меня нет, устроил своим приездом с того света, да и шаман якутский со своим белым конем... Надо же до такого дойти?... Выход есть, но он такой, что лучше не выходить. Вот, перебросим катера боевые в Азовское море из Каспийского, как варяги когда-то волоками волочили, всем скажем об этом и все испугаются.

Да нет, не испугаются, мне вчера объясняли, и они об этом в газетах пишут, что сейчас кто владеет небом, владеет и полем боя. А небом владеют они, их космическая разведка, их беспилотники и пилотники... О, проклятый заокеанский старик, мало, что назвал меня убийцей, еще и меня хочешь убить, и мои корабли потопить прямо у стенки Азова....

Часы истории отбивают минуты молчанья. Еще есть время отвести войска, начать переговоры о статусе Донбасса и Крыма, выпустить "берлинского пациента" из лагеря, хотя бы на хорошую больничную койку. Время всегда есть, если начать действовать во благо миру. Но для того, кто снедаем ненавистью, время остановилось. И длится минута молчанья... Страшная, кажется, бесконечная минута...

Что прервет ее? Грохот войны или рутинное возвращение к миру? Ещё не поздно взяться за ум – пока оба пути открыты, но один из них становится всё уже...