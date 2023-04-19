Мир устроит масштабную акцию против экологических преступлений России в Украине

По случаю Международного дня Земли в рамках акции EcoUnity For Ukraine, зарубежные украинские общины и иностранцы из разных уголков мира объединятся с целью проведения всемирной кампании #StopEcocideUkraine. 21-23 апреля люди из всех шести континентов образуют живую цепь единства, чтобы привлечь внимание к экологическим преступлениям, которые совершает Россия во время войны против Украины.

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По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, с начала полномасштабной войны зафиксировано более 2340 фактов ущерба окружающей среде со стороны россиян. Под оккупацией находятся 495 тысяч гектаров украинских лесов; 2,4 млн гектаров в настоящее время деоккупированы и нуждаются в восстановлении. из-за войны поражены 20% природоохранных территорий. Более 23 тыс. тонн парниковых газов попали в атмосферу из-за пожаров в результате вражеских обстрелов. От боевых действий пострадало 600 видов животных и 750 видов растений и грибов, а в украинской части Черного моря погибли 120 дельфинов.

Инициатором акции EcoUnity For Ukraine является всеукраинское гуманистическое движение UAnimals. Координаторами кампании #StopEcocideUkraine выступили партнеры: общественная организация Communities Army of Ukraine (CAU) и сообщество KLYCH. Три организации объединили усилия, чтобы попытаться вовлечь весь мир в борьбу с экологическим терроризмом России против Украины. Также к акции присоединился украинский художник Андрей Ермоленко, подготовивший тематические постеры.

По случаю Международного дня Земли, отмечаемого 22 апреля, люди со всего мира сойдутся в живой цепи единства. Акция охватит все шесть континентов: Евразию, Северную и Южную Америки, Африку, Австралию и Антарктиду.

"Экологические преступления, которые россияне совершают прямо сейчас на территории Украины, – это глобальная проблема, вред от которой могут ощутить будущие поколения во всем мире. В День Земли жители Лондона и Парижа, Лос-Анджелеса и Йоккаичи, Сиднея и Найроби, даже украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, возьмутся за руки, чтобы выразить протест стране-террористу, которая уничтожает все живое на своем пути.Экшн EcoUnity For Ukraine – это еще и призыв от всего мира к международным институтам, которые должны привлечь россиян к ответственности за экологические преступления против человечества и окружающей среды", – говорит Александр Тодорчук, основатель гуманистического движения UAnimals.

Представители CAU отмечают: "Из-за российской агрессии мы сегодня теряем наши природные богатства — леса, степи, моря, а также животных и растения, которые там живут. Захватническая война России против Украины приводит к изменению климата, а вред окружающей среде уже измеряется триллионом гривен. Последствия этой войны наша природа будет ощущать еще долгие десятилетия.

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Страны, города и даты проведения акции EcoUnity For Ukraine: