Мир должен видеть, что происходит в Украине: Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова объединил документалистов в дискуссии о войне

Завершился 14 Одесский международный кинофестиваль. Впервые партнером документальной программы Film Industry Office выступил Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Три панельные дискуссии в рамках мероприятия посвящались разным аспектам создания документального кино.

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Эксперты обсудили, как снимать фильмы о войне, каково место документального кино в развитии и формировании общественных институтов и как сделать документальный контент понятным международному зрителю. Модерировала дискуссии Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда.

Первая дискуссия – "Как снимать фильмы о войне: этика в коммуникации с героями и подводные камни в освещении событий". Одним из спикеров стал режиссер, победитель Национального конкурса Мачек Хамела. Его лента "Откуда куда" признана лучшим полнометражным документальным фильмом на фестивале в этом году. Фильм получил специальный приз от Музея "Голоса Мирных".

"Мир должен видеть, что происходит в Украине именно через документальное кино на основе фиксирования показаний людей", — убежден Мачек Хамела.

Первый вопрос дискуссии касался этики создания контента: при документировании опыта войны и общении с героями важно им не навредить.

"Важно вовлекать в процесс создания фильмов психологов, психотерапевтов и даже психиатров. И заботиться не только о состоянии героев, но и о творческих командах фильмов, поскольку они тоже не могут избежать травмы", - подчеркнул психиатр, психотерапевт Олег Чабан.

Сейчас многие журналисты начинают работать в области креативной документалистики. Но подход к съемке журналистского репортажа отличается от подхода к созданию документального кино.

"Если герой говорит, что он не хочет сниматься - ты должен это принять. Если у тебя уже есть материал, а герой не хочет, чтобы он выходил - ты должен смириться. Ты не можешь ставить художественное произведение выше судьбы человека. Потому что это ее история, а ты - созерцатель", - говорит Иванна Хицинская, продюсер Babylon`13, основательница Quatros Group, продюсер фильмов "Железная сотня", "Крепость Мариуполь".

Как нравственно работать с детьми при съемке фильмов? Об этом рассказал Юлиан Улыбин, режиссер документальных лент "Дети бомбоубежищ" и "Драм".

"Я знаю каждого своего героя. Те, кого я снял, из-за моих рук попали на реабилитацию. И не бывает так, что герой пришел — и я сразу снял. Если начинается съемка, она растягивается на неделю, поэтому съемочный процесс долгий, мы живем семьей. И когда дети начинают уже с тобой говорить, тогда у нас все и получается", - говорит Юлиан Улибин.

Дети нуждаются в особо взвешенном и деликатном подходе. К примеру, дети, которых удалось вернуть после депортации, не сразу готовы рассказывать о пережитом.

"Депортация — это лишь одно из обстоятельств жизни. Ей могут предшествовать смерть отца или мамы, бомбоубежище с соседями, сложная эвакуация, пребывание на временно оккупированной территории, перевозка в Россию, жизнь в приемной семье — и только потом возвращение в Украину" , - объясняет Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ БФ "СОС Детские Городки Украина" и Председатель Правления ГС "Украинская сеть за права детей".

Этично ли во время войны снимать игровое кино на реальных событиях? По словам Ирины Храновской, главной продюсерки сериального направления каналов ICTV и ICTV2, войну нужно интегрировать в контент, давать ответы, как жить в это время.

"Освещать военные события с полным и разносторонним пониманием пока невозможно. На этом этапе стоит говорить о героях и формировать героев для зрителей — разведчиков, волонтеров, медиков. Также возможен рассказ о спецоперациях", — уточняет она.

О последующих дискуссиях позже здесь - https://civilvoicesmuseum.org.