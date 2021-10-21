Минздрав предупреждает: "русский мир" опасен для вашего здоровья

Сергей Фурса
Сергей Фурса
Общество / Мнения
1 минута
1,9 т.
Минздрав предупреждает: 'русский мир' опасен для вашего здоровья

Большинство попадающих в больницу с ковидом не вакцинированных пациентов в Латвии – русскоговорящие.

В Украине прихожане московского патриархата устраивают молебны против вакцинации.

Минздрав предупреждает. Русский мир опасен для вашего здоровья.

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Источник:Facebook Сергея Фурсы

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