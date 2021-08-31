Минздрав отложил введение электронных больничных: названа новая дата

Медицинские учреждения в Украине не перейдут на электронные больничные с 1 сентября. Министерство здравоохранения планирует отсрочить переход с бумажных листков нетрудоспособности на электронные ориентировочно до 1 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь МОЗ Роман Борщ в комментарии "Общественному". Отмечается, что в медучреждениях Украины уже практикуют электронные больничные. Однако пока далеко не все украинские врачи освоили цифровую систему, а некоторые просто не имеют доступа к коммуникациям.

Поэтому, несмотря на то, что украинцы уже могут оформлять больничные листы в электронном формате, еще некоторое время медучреждениям разрешено выдавать и бумажные.

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"Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинках, которым нужно чуть больше времени – сейчас юстуется приказ, который продолжит этот переходный период до октября ", – рассказал пресс-секретарь МОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы медучреждение могло выписывать пациентам электронные больничные, оно должно подключиться к Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будет проверять Фонд соцстраха.