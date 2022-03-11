'Минус птичка': в Житомирской области ВСУ сбили российский беспилотник 'Форпост'

В пятницу, 11 марта, в Житомирской области украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Форпост". Агрессор использовал его для корректировки и наведения огня артиллерии русско-фашистских войск.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также опубликовал фото сбитого БПЛА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Минус птичка. Сегодня в Житомирской области был сбит российский беспилотник "Форпост". Он использовался для корректировки и наведения артиллерийского огня. Теперь, возможно, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", – написал Геращенко.

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Отметим, что российский БПЛА "Форпост" - локализованная версия израильского беспилотника Searcher MkII. Основной его задачей является ведение воздушной разведки в зоне боевых действий. Также этот беспилотник может использоваться для указания целей, наведения и корректировки артиллерийского огня.

Однако в 2021 году российские беспилотники "Форпост" получили ударную функцию. Теперь этот БПЛА может нести авиационные средства поражения весом до 100 кг.

Такой беспилотник развивает скорость до 180 км/ч, максимальная продолжительность полета ударного БПЛА 10 часов, а практичная высота – почти шесть тысяч метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение суток 11 марта наши защитники сбили по меньшей мере шесть вражеских самолетов.