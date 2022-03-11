"Минус птичка": в Житомирской области ВСУ сбили российский беспилотник "Форпост"

Надежда Данищук
Общество
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'Минус птичка': в Житомирской области ВСУ сбили российский беспилотник 'Форпост'
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В пятницу, 11 марта, в Житомирской области украинские защитники сбили вражеский беспилотник "Форпост". Агрессор использовал его для корректировки и наведения огня артиллерии русско-фашистских войск.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также опубликовал фото сбитого БПЛА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Минус птичка. Сегодня в Житомирской области был сбит российский беспилотник "Форпост". Он использовался для корректировки и наведения артиллерийского огня. Теперь, возможно, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", – написал Геращенко.

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Все, что осталось от вражеского БПЛА

Отметим, что российский БПЛА "Форпост" - локализованная версия израильского беспилотника Searcher MkII. Основной его задачей является ведение воздушной разведки в зоне боевых действий. Также этот беспилотник может использоваться для указания целей, наведения и корректировки артиллерийского огня.

"Форпост" - локализованная версия израильского беспилотника Searcher MkII

Однако в 2021 году российские беспилотники "Форпост" получили ударную функцию. Теперь этот БПЛА может нести авиационные средства поражения весом до 100 кг.

Российский БПЛА "Форпост" сбрасывает бомбу

Такой беспилотник развивает скорость до 180 км/ч, максимальная продолжительность полета ударного БПЛА 10 часов, а практичная высота – почти шесть тысяч метров.

Минус еще один вражеский беспилотник

Как сообщал OBOZREVATEL, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение суток 11 марта наши защитники сбили по меньшей мере шесть вражеских самолетов.

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