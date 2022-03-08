Минус один российский 'Бук': появилось новое видео о работе Байрактара для победы Украины

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Вооруженные силы Украины уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. Для этого наши защитники задействовали ударный беспилотник Bayraktar.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он также опубликовал видео момента прицельного удара по вражеской технике.

"Минус один российский "Бук", – написал Гончаренко.

Отметим, что ЗРК "Бук" предназначен для поражения движущихся целей на малых и средних высотах. Из такого комплекса российские наемники в 2014 году сбили над Донбассом Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял плановый рейс MH17.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области воины Вооруженных сил Украины с помощью Байрактара уничтожили вражескую САУ. Из нее оккупанты обстреливали украинские города.

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