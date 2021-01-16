Минобороны Украины разработало первый бронежилет по стандартам НАТО. Фото

Министерство обороны Украины разработало первый бронежилет, который создан по стандартам НАТО.

Теперь ведомство установило свои требования для такой продукции, сообщается на сайте Минобороны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как пояснил министр обороны Андрей Таран, ранее ВСУ закупали бронежилеты в соответствии с коммерческими техническими условиями.

Он добавил, что в новой технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов.

"Для проверки оценки соответствия качеству бронежилета используется стандарт армии США. Также министерство предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков", – сказал Таран.

Разработанные по стандартам НАТО бронежилеты начнут закупать уже в 2021 году для Сухопутных войск. Для спецназа или десантников планируют создать облегченную модель.

Закупать бронежилет можно с металлической и керамической броней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора в октябре 2020 года сообщил бывшему заместителю министра обороны о подозрении в закупке некачественных бронежилетов на 42 миллиона гривен.

Закупки проводились с апреля по июнь 2019 года. Тогда выяснилось, что все 11 тысяч штук не способны защитить украинских военных от огнестрельного оружия.