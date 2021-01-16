Минобороны Украины разработало первый бронежилет по стандартам НАТО. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Минобороны разработало первый бронежилет

Министерство обороны Украины разработало первый бронежилет, который создан по стандартам НАТО.

Теперь ведомство установило свои требования для такой продукции, сообщается на сайте Минобороны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Минобороны разработало свой первый бронежилет.

Как пояснил министр обороны Андрей Таран, ранее ВСУ закупали бронежилеты в соответствии с коммерческими техническими условиями.

Он добавил, что в новой технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов.

Минобороны разработало свой первый бронежилет.

"Для проверки оценки соответствия качеству бронежилета используется стандарт армии США. Также министерство предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков", – сказал Таран.

Минобороны разработало свой первый бронежилет.

Разработанные по стандартам НАТО бронежилеты начнут закупать уже в 2021 году для Сухопутных войск. Для спецназа или десантников планируют создать облегченную модель.

Минобороны разработало свой первый бронежилет.

Закупать бронежилет можно с металлической и керамической броней.

Минобороны разработало свой первый бронежилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора в октябре 2020 года сообщил бывшему заместителю министра обороны о подозрении в закупке некачественных бронежилетов на 42 миллиона гривен.

Закупки проводились с апреля по июнь 2019 года. Тогда выяснилось, что все 11 тысяч штук не способны защитить украинских военных от огнестрельного оружия.

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