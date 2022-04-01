Министр обороны Великобритании на заставке своего профиля в Twitter разместил фото украинских военных

Военные Вооруженных сил Украины попали на обложку профиля министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Twitter. Так британский чиновник очевидно решил продемонстрировать восхищение украинскими защитниками, которые уже 36 дней противостоят российским оккупантам.

Так, на заставке Уоллеса в социальной сети появилось фото четырех украинских военных на фоне здания Одесского городского совета.

Отметим, что Уоллес неоднократно поддерживал Украину в войне с Россией. В интервью Sky News он подчеркивал, что Владимир Путин потратил в Украине все силы, с российской армией, по его убеждению, уже покончено.

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Политик также высоко оценил действия президента Украины, он назвал Владимира Зеленского "потрясающим парнем" и "духом Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "стамбульского раунда" переговоров о прекращении войны украинская делегация озвучила видение новой системы гарантий безопасности: настаивается, чтобы это был договор, который будут подписывать все гарантии, ратифицировавшие его. Одним из таких уже готова стать для нашего государства Британия.

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