Министр обороны Таран спутал МВФ с Минфином. Видео конфуза

Министр обороны Андрей Таран перепутал Министерство финансов Украины с Международным валютным фондом.

Конфуз произошел во время пресс-конференции с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком. Таран спутал МВФ с Минфином, отвечая на вопрос о задержке выплат военным.

"Средства все, оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются – идет определенная задержка. Относительно определенной задержки – это вопрос не ко мне, это вопрос лучше направить в МВФ. Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того чтобы платить все вовремя", – оговорился Таран.

Его поправил Хомчак, указав на ошибку. При этом Таран все равно запутался и снова заговорил о МВФ.

"Для того, чтобы платить все вовремя ... Это Министерство финансов должно согласовать с МВФ", – сказал Таран. Но потом исправился и извинился за оговорку.

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