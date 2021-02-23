Министр обороны Таран спутал МВФ с Минфином. Видео конфуза
Министр обороны Андрей Таран перепутал Министерство финансов Украины с Международным валютным фондом.
Конфуз произошел во время пресс-конференции с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком. Таран спутал МВФ с Минфином, отвечая на вопрос о задержке выплат военным.
"Средства все, оздоровительные, на оздоровление, выплачиваются – идет определенная задержка. Относительно определенной задержки – это вопрос не ко мне, это вопрос лучше направить в МВФ. Потому что вопрос приближения бюджета, статей бюджета, для того чтобы платить все вовремя", – оговорился Таран.
Его поправил Хомчак, указав на ошибку. При этом Таран все равно запутался и снова заговорил о МВФ.
"Для того, чтобы платить все вовремя ... Это Министерство финансов должно согласовать с МВФ", – сказал Таран. Но потом исправился и извинился за оговорку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за конфликта между Тараном и Хомчаком тормозится ряд важных для украинской армии решений. Стороны якобы вообще не разговаривают друг с другом с октября 2020 года.
Командование ВСУ якобы через суд отказывается выполнять приказы Тарана, а он, со своей стороны, инициировал несколько уголовных производств против оппонентов.
Одной из версий причин конфликта также называли коммерческий рейс украинского военного самолета, который якобы перевозил оружие из Болгарии в Руанду.
Алексей Арестович рассказал, из-за чего поссорились Хомчак и Таран