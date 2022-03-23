Мининфраструктуры разъяснило процедуру заявки на пересечение границы водителями призывного возраста

Мария Шевчук
Общество
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Мининфраструктуры разъяснило процедуру заявки на пересечение границы водителями призывного возраста
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Министерство инфраструктуры Украины разъяснило процедуру оформления заявки на пересечение государственной границы водителям призывного возраста 18-60 лет. Решения о бронировании военнообязанных водителей могут принимать Министерство инфраструктуры Украины, а также областные военные администрации или Киевская городская военная администрация, сообщили в МИУ.

"Перевозчик может на свое усмотрение выбрать любой из этих органов для обращения. Все вышеперечисленные органы имеют одинаковые полномочия и доступ к общей с Государственной пограничной службой базе данных", — говорится в сообщении министерства.

Для того, чтобы оформить обращение в МИУ, нужно выполнить пять простых шагов:

1) скачать и заполнить все без исключения поля формы, образец по ссылке: bit.ly/3JAArAe;

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2) распечатать, поставить подпись и печать;

3) сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF;

4) отправить по электронному адресу [email protected] в формате word и pdf;

5) заполнить опросник по ссылке: bit.ly/357zXTe.

В Мининфраструктуры обращают особое внимание, что разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только военнообязанным водителям, которые осуществляют перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи.

Также разрешение предоставляется работникам железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Чтобы избежать неудобств при пересечении границы, рекомендуется перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04 (ежедневно с 08:00 до 17:00).

В министерстве также отметили, что решение о бронировании военнообязанных водителей принимается согласно Постановлению КМУ от 03 марта 2022 №194.