Мининфраструктуры объявило международный тендер на "Большую стройку" обходной Тернополя

Министерство инфраструктуры в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком объявило международный тендер на строительство обходной дороги города Тернополь. Предложения принимаются до 8 декабря этого года.

Как сообщает пресс-служба министерства, создание новой обходной будет выполняться по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"У большинства украинских городов исторически нет обходных дорог – это пробелы, которые необходимо заполнить для эффективного функционирования общенациональной автомобильной сети. Речь идет о разгрузке населенных пунктов от транзитного транспорта, улучшении состояния окружающей среды и безопасности движения", – пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Через Тернополь проходят 3 международных и европейских коридора, соединяющих Европу и Азию, Западную и Восточную Европу, Балтийское и Черное моря. При этом имеющаяся северо-восточная обходная давно стала улицей города.

Согласно условиям тендера, который пройдет по стандартам ЕИБ, построят 8,4 км обходной и развязки. Обходная станет автодорогой I категории с четырьмя полосами движения. Она соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы: М-19 Доманово – Ковель – Черновцы –Тереблече и М-30 Стрый – Изварино. В свою очередь, транспортная развязка будет открыта на пересечении трассы М-19 с северо-восточным участком обхода Тернополя.

"В результате строительства объездной дороги Тернополя будут улучшены транспортно-эксплуатационные показатели работы автотранспорта, снизится себестоимость перевозки грузов и пассажиров и время их пребывания в пути, улучшатся экологические условия и повысится безопасность движения", – прогнозирует министерство.

В рамках сотрудничества с ЕИБ построят еще три развязки и путепровода во Львовской и Ровенской областях, а также развернут интеллектуальные системы управления транспортом.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6 500 км автомобильных дорог и 245 мостов.