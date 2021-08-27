Миллион на дом мечты: мужчина из Харькова выиграл в акции "Эпицентра"

Харьков – красивый город, который славится не только богатой историей и достопримечательностями, но и незабываемыми видами и особой атмосферой. Гости и жители города всегда с удовольствием прогуливаются по улицам, наслаждаясь величием домов, многочисленными парками и великолепными местами. А недавно Харьков получил еще один повод для славы – рождение настоящего миллионера! Ведь в сети ТЦ "Эпицентр" продолжается акция ко дню рождения компании "Дарим 50 млн" и харьковчанин Роман стал ее победителем.

А начиналось все так.

Когда-то Роман приехал в Харьков и буквально влюбился в этот город. Долго не думал и не гадал, а решил здесь остаться. И хотя не было собственного жилья, но разве это главное? Ведь правду гласит народная поговорка: "Рыба ищет там, где глубже, а человек – где лучше". Женился, вскоре родилась любимая дочь. Все, как у людей. Но хотелось чуда...

В собственном доме и стены греют

Роман мечтал о собственном жилье. И вот наконец-то накопив необходимую сумму, они с семьей приобрели участок в пригороде и затеяли строительство. Мужчина прекрасно понимал: чтобы обустроить жилье, понадобится очень много времени, да и денежных средств тоже. Но произошел переломный момент в жизни, так неожиданно и внезапно, что Роман до сих пор не может прийти в себя от счастья. Он выиграл МИЛЛИОН в Эпицентре!

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– В очередной раз придя за покупками в Эпицентр, решил зарегистрировать чек и принять участие в акции. До этого один раз уже была попытка, но выпало 100 грн. На этот раз взял чек с собой и уже на работе решил испытать удачу. Когда увидел миллион, не поверил! Ведь такого не бывает! Этот выигрыш сейчас как никогда для меня уместен! Пожалуй, на небесах все-таки высшие силы есть, ведь я этого очень хотел! Конечно, все пойдет на наш дом мечты. Хотя жена уже присматривается и к садовой мебели. Нам нужно все, но будем тратить с умом. Хочется пожелать другим верить в чудеса, они действительно бывают! Спасибо Эпицентру, который словно тот волшебник осуществляет мечты и желания простых украинцев!

А еще Роман обожает рыбалку, однако порыбачить от души времени не хватает. Но стоит немного подождать: когда будет дом в порядке, можно посетить отдел Military в Эпицентре и приобрести снаряжение, с которым и на щуку, и на карася можно смело идти.

Семья теперь планирует покупать в Эпицентре и участвовать в подобных акциях. Кто знает, возможно звезды сойдутся где-то там на небесах и удача еще раз улыбнется им. Ведь выигрывает тот, кто играет!

В сети ТЦ "Эпицентр" продолжается акция ко дню рождения компании "Дарим 50 млн". Роман стал пятым миллионером в акции. В общем уже более 280 тыс. победителей. Среди них более 1000 получили от 1 000 до 50 000 тыс. баллов и еще 4 миллионеры: Елена из Киева, Наталья из Борислава, Сергей из Одессы и Максим с Днепра. Акция продлится до 31.08.2021. В компании обещают еще миллионеров. Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать покупки в ТЦ "Эпицентр" на сумму от 1500 грн с картой "Выгода", получить в чеке QR-код или ссылку на страницу акции на сайте epicentrk.ua (или через SMS-сообщения, если забирают товар интернет-магазина на пункте самовывоза). Зайдя на страницу акции, где чек уже будет автоматически зарегистрирован, и нажав кнопку старт, участник имеет шанс получить 1 000 000, 50 000, 5 000 и другие суммы баллов на карту "Выгода" (1 балл = 1 грн, общий подарочный фонд акции составляет 50 млн баллов).