Миф о 'непобедимости' армии РФ разрушен: Залужный рассказал о провале и вранье войск Путина

"Вторая в мире" армия РФ оказалась не такой уж непобедимой. Украинские воины бьют врага на всех фронтах, а путинский "блицкриг" по завоеванию Украины за двое суток полностью провалился - и ныне оккупанты пожинают плоды собственной безосновательной самоуверенности.

Об этом на своей странице в Facebook написал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный.

"Мы разрушили миф о "непобедимости" российской армии. Они рассчитывали завоевать нас за 48 часов. Максимум на 3 суток были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали захватнические планы. Противник несет серьезные потери в личном составе и технике", – констатировал Залужный.

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Главком ВСУ отметил: за 8 лет войны на Донбассе украинское войско окрепло, получило огромный опыт ведения боевых действий, сформировало мощную материальную базу и, что самое главное – имеет огромную мотивацию воевать против врага и побеждать его. В то время как распиаренная путинская армия в лучшем случае напоминает украинское войско образца начала 2014-го. Когда ВСУ были практически уничтожены коррупцией, отсутствием должного финансирования и российскими агентами в высших командных кругах.

В доказательство своих слов Залужный привел показательную историю с ложью оккупантов о сбитом на Харьковщине "Байрактар".

"Сегодня в 9:32 в районе села Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ с ЗРК "ТОР" на высоте 3200м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом, российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА "Байрактар" наших Вооруженных Сил. Результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию. Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", - резюмировал генерал Залужный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ дают достойный отпор врагу, Россия из-за огромных потерь формирует новые подразделения.

Путинские оккупанты деморализованы и пытаются дезертировать или сдаваться в плен ВСУ.

При этом, пленные россияне рассказывают, что Кремль возродил сталинские традиции отрядов, расстреливающих тех оккупантов, которые отказываются идти вперед. В Киевской области эти функции отведены кадыровцам.

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