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МИД Великобритании признал Альфа-Банк Украина отдельным юридическим лицом, не подпадающим под санкции
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24 марта 2022 года, Министерство иностранных дел Великобритании объявило новый пакет санкций против России.
Санкции касаются, в том числе, и Альфа-Банка Россия. При этом отдельно подчеркивается, что Альфа-Банк Украина – отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.
Ниже приводим перевод этого конкретного абзаца:
АО "АЛЬФА-БАНК" ("Альфа-Банк") является одним из крупнейших частных банков России и находится в Москве. Альфа-Банк входит в ТОП-10 крупнейших банков России и Украины по размеру капитала. Это отдельное юридическое лицо, отличающееся от Альфа-Банка (Украина), не подпадающего под санкции.