МИД Великобритании признал Альфа-Банк Украина отдельным юридическим лицом, не подпадающим под санкции

24 марта 2022 года, Министерство иностранных дел Великобритании объявило новый пакет санкций против России.

Санкции касаются, в том числе, и Альфа-Банка Россия. При этом отдельно подчеркивается, что Альфа-Банк Украина – отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.

Ниже приводим перевод этого конкретного абзаца:

АО "АЛЬФА-БАНК" ("Альфа-Банк") является одним из крупнейших частных банков России и находится в Москве. Альфа-Банк входит в ТОП-10 крупнейших банков России и Украины по размеру капитала. Это отдельное юридическое лицо, отличающееся от Альфа-Банка (Украина), не подпадающего под санкции.