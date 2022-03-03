"Ми з України!" Патрульные Николаева передали "пламенный привет" войскам Путина. Видео

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Сотрудники патрульной полиции Николаева передали "привет" оккупантам РФ. Они записали видеообращение, в котором прокричали знаменитую фразу о "русском корабле", ставшую национальным мемом.

Видео патрульных в своем Telegram-канале опубликовал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. По записи видно, как правоохранители выстроились в шеренгу и в один голос прокричали "Русский военный корабль, пошел нах**й!"

Напомним, в первые дни войны РФ против Украины российский военный корабль подошел к острову Змеиный и предложил украинским пограничникам сдаться.

Украинцы на это ответили: "Русский военный корабль, иди на х**й!". Эта фраза сразу стала в Украине крылатой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, защитники острова Змеиный оказались живы. Сейчас они находятся в плену у оккупантов.