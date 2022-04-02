Метинвест выводит из режима консервации завод Запорожкокс

Группа "Метинвест" выведет из режима консервации основные подразделения завода "Запорожкокс" Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Запорожкокс" частично возобновил работу углеподготовительного и коксового цехов, цехов улавливания, сероочистки, а также вспомогательных подразделений. Завод постепенно выводит из режима консервации на плановые производственные параметры три коксовых батареи – КБ №2, 5, 6.

Доменный кокс "Запорожкокса" будет направлен на предприятия "Метинвеста", в том числе на комбинат "Запорожсталь".

Завод работает с соблюдением норм, закрепленных в природоохранном законодательстве Украины. Рабочие смены для работников "Запорожкокса" скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом. В пресс-службе напомнили, что со 2 марта в связи с обострением военных действий в регионе "Метинвест" перевел часть оборудования "Запорожкокс" в режим горячей консервации.