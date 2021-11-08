'Метинвест' в октябре обеспечил кислородом медучреждения 11 областей Украины

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского продолжает поддерживать медицинские учреждения и врачей по борьбе с пандемией COVID-19, обеспечивая необходимым оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Начиная с 1 октября металлургические предприятия компании обеспечили кислородом 87 опорных больниц в 11 областях Украины. Начались поставки в два медучреждения Сумской области. На сегодняшний день медики безвозмездно уже получили около 2,5 тысячи тонн продукта.

В Днепропетровской области медицинские учреждения, где лечат пациентов с COVID-19, снабжает кислородом Днепровский коксохимический завод.

"Метинвест - крупнейший металлургический холдинг Украины. Как социально ответственный бизнес мы всегда приоритетно направляем инвестиции именно в медицину, потому что эти инвестиции спасают жизнь. С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ожидает рост заболеваемости осенью. Компания вышла с инициативой обеспечить больницы кислородом и построить кислородные станции, чтобы отказаться от использования баллонов. Список больниц, куда наши предприятия предоставляют кислород, пополняется", – отметил Александр Вишняков, директор департамента регионального развития Группы Метинвест.

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Сейчас металлургические предприятия отгружают больницам в среднем 80 тонн кислорода в сутки. Одна тонна кислорода помогает выжить примерно 100 пациентам. Таким образом, благодаря кислороду, изготовленному Группой Метинвест, ежедневно поддерживается жизнь 8000 украинцев.

Напомним, в 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

С начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине более 100 млн. грн. Денежные средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Оборудование и медпрепараты централизованно распределялись в опорных больницах Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, 3,8 млн грн было направлено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших в результате COVID-19.